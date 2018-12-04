ليبيا_الآن| نظم مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق، أمس ال…

#ليبيا_الآن| نظم مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق، أمس الأثنين، ندوة حوارية حول حقوق المرأة بالقوانين الليبية، بالتعاون مع منظمة البيان للمرأة والطفل، ومركز الصفاء للصحة النفسية، بدعم الأمم المتحدة للسكان.











