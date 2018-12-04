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#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سفير …

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سفير المملكة المتحدة لدى #ليبيا السيد فرانك بيكر، لبحث ملفات مكافحة تهريب الوقود ومشتقاته، وسُبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال تطوير قطاع النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال.

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