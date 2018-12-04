ليبيا_الآن | أقامت إدارة الجثث والبحث عن المفقودين التابعة للهلال الاحمر الليب…

#ليبيا_الآن | أقامت إدارة الجثث والبحث عن المفقودين التابعة للهلال الاحمر الليبي فرع #سبها ورشة عمل تحت عنوان “الاسعافات الاولية لفريق إنتشال الجثث”، ضمن البرامج التوعوية التي تقوم بها جمعية الهلال الاحمر الليبي لكافة الاعضاء المتطوعين في الفرع.











