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#ليبيا_الآن | إجتمع وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق فتحي اونيس مع …

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق فتحي اونيس مع مدير الشؤون المالية والإدارية في ديوان الوزارة، لمتابعة الحساب الختامي لميزانية الوزارة 2018، وميزانية ديوان الوزارة والجهات التابعة لسنة 2019، و الإجراءات الإدارية والمالية الجديدة.

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