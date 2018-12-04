#ليبيا_الآن | زار وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة سفارة #ليبيا في #عمان، أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى #الأردن، وتجول في أقسام السفارة و استمع إلى شرحٍ عن إداراتها، وأقسامها، والخدمات التي تقدمها، والتقى الموظفين.
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