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#ليبيا_الآن | زار وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة سفارة #ليبيا في #عمان، …

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | زار وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة سفارة #ليبيا في #عمان، أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى #الأردن، وتجول في أقسام السفارة و استمع إلى شرحٍ عن إداراتها، وأقسامها، والخدمات التي تقدمها، والتقى الموظفين.



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