#ليبيا_الآن | إستقبل وكيل وزير خارجية حكومة الوفاق لطفي المغربي سفير جمهورية #كوريا الجنوبية تشوي سونغ والوفد المرافق له، لبحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين #ليبيا وجمهورية #كوريا_الجنوبية في مختلف المجالات، وعودة الشركات الكورية لاستئناف واستكمال المشروعات القائمة خصوصًا في مجال الكهرباء.



