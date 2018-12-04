#ليبيا_الآن | إستقبل وكيل وزير خارجية حكومة الوفاق لطفي المغربي سفير جمهورية #كوريا الجنوبية تشوي سونغ والوفد المرافق له، لبحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين #ليبيا وجمهورية #كوريا_الجنوبية في مختلف المجالات، وعودة الشركات الكورية لاستئناف واستكمال المشروعات القائمة خصوصًا في مجال الكهرباء.
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