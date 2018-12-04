#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سفير #بريطانيا لدى #ليبيا فرانك بيكر، في مقر المجلس في #طرابلس، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



