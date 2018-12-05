ليبياـالآن| أحبطت قوات الأمن #الليبية من إحباط تسلل 20 شخصًا من محافظات مختلف…

#ليبياـالآن| أحبطت قوات الأمن #الليبية من إحباط تسلل 20 شخصًا من محافظات مختلفة إلى #ليبيا عن طريق معبر #السلوم، بصورة غير شرعية. وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيًا وسياسيًا وعرضهم على النيابة المختصة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبياـالآن| وفد من فريق العمل السياسي لـ”سيف القذافي” يصل إلى العاصمة الروسية …
تم النشر منذُ 9 دقائق
قوة الردع الخاصة تعلن القبض على منفذي اغتيال أحد عناصرها
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
#ليبياـالآن| البرتقالة قنديل ماء على شجر بارد.. صباحكم منعش ..صباحكم حياة.
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | #فيديو | إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع أمين عام منظمة…
تم النشر منذُ 11 ساعة
أضف تعليقـك