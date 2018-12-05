ليبياـالآن| أحبطت قوات الأمن #الليبية من إحباط تسلل 20 شخصًا من محافظات مختلف…

#ليبياـالآن| أحبطت قوات الأمن #الليبية من إحباط تسلل 20 شخصًا من محافظات مختلفة إلى #ليبيا عن طريق معبر #السلوم، بصورة غير شرعية. وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيًا وسياسيًا وعرضهم على النيابة المختصة.