#ليبياـالآن| وفد من فريق العمل السياسي لـ”سيف القذافي” يصل إلى العاصمة الروسية #موسكو ويسلّم رسالة إلى الخارجية #الروسية تتضمن خطة طريق للخروج من الأزمة #الليبية. فيما كشفت وسائل إعلام #روسية أن الخطة تتماشى مع الطرح الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر مبعوثها “غسان سلامة”، على رأسها إجراء انتخابات وعقد مؤتمر وطني عام.
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