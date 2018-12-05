#ليبياـالآن| وفد من فريق العمل السياسي لـ”سيف القذافي” يصل إلى العاصمة الروسية #موسكو ويسلّم رسالة إلى الخارجية #الروسية تتضمن خطة طريق للخروج من الأزمة #الليبية. فيما كشفت وسائل إعلام #روسية أن الخطة تتماشى مع الطرح الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر مبعوثها “غسان سلامة”، على رأسها إجراء انتخابات وعقد مؤتمر وطني عام.