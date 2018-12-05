عاجل

#ليبياـالآن| وفد من فريق العمل السياسي لـ”سيف القذافي” يصل إلى العاصمة الروسية …

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وفد من فريق العمل السياسي لـ”سيف القذافي” يصل إلى العاصمة الروسية #موسكو ويسلّم رسالة إلى الخارجية #الروسية تتضمن خطة طريق للخروج من الأزمة #الليبية. فيما كشفت وسائل إعلام #روسية أن الخطة تتماشى مع الطرح الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر مبعوثها “غسان سلامة”، على رأسها إجراء انتخابات وعقد مؤتمر وطني عام.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك