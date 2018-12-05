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#ليبياـالآن| الحكومة #الليبية المؤقتة تعلن الأربعاء والخميس عطلة رسمية بكافة ا…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| الحكومة #الليبية المؤقتة تعلن الأربعاء والخميس عطلة رسمية بكافة الدوائر الحكومة بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت الشوارع في المياه.
وحدد جهاز الاسعاف والطوارئ الأرقام التالية في حالة حدوث أي طارئ:
رقم الهاتف – مدار ‏‪091-3570342‬‏
رقم الهاتف – ليبيانا ‏‪092-2353212‬‏

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