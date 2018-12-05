ليبياـالآن| الحكومة #الليبية المؤقتة تعلن الأربعاء والخميس عطلة رسمية بكافة ا…

#ليبياـالآن| الحكومة #الليبية المؤقتة تعلن الأربعاء والخميس عطلة رسمية بكافة الدوائر الحكومة بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت الشوارع في المياه.

وحدد جهاز الاسعاف والطوارئ الأرقام التالية في حالة حدوث أي طارئ:

رقم الهاتف – مدار ‏‪091-3570342‬‏

رقم الهاتف – ليبيانا ‏‪092-2353212‬‏