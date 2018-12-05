#ليبياـالآن| الحكومة #الليبية المؤقتة تعلن الأربعاء والخميس عطلة رسمية بكافة الدوائر الحكومة بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت الشوارع في المياه.
وحدد جهاز الاسعاف والطوارئ الأرقام التالية في حالة حدوث أي طارئ:
رقم الهاتف – مدار 091-3570342
رقم الهاتف – ليبيانا 092-2353212
#ليبياـالآن| الحكومة #الليبية المؤقتة تعلن الأربعاء والخميس عطلة رسمية بكافة ا…
#ليبياـالآن| الحكومة #الليبية المؤقتة تعلن الأربعاء والخميس عطلة رسمية بكافة الدوائر الحكومة بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت الشوارع في المياه.
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