ليبياـالان| وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني: سنتخذ كافة الإجراءات الصارم…

#ليبياـالان| وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني: سنتخذ كافة الإجراءات الصارمة والرادعة بحق حاملي السلاح سواء من الطلبة أوالاساتذة داخل الجامعات #الليبية، وسنضرب بيد من حديدعلى كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعات.

برأيكم، إلى أي مدى انتشر السلاح بيد الطلبة والأساتذة في الجامعات الليبية؟ ولماذا يحمل طالب العلم سلاح بيده داخل حرم الجامعة؟ شاركونا رأيكم.