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#ليبياـالآن| تمكن عناصر الأمن ومتطوعين من الهلال الأحمر #الليبي من انقاذ مهاجر…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| تمكن عناصر الأمن ومتطوعين من الهلال الأحمر #الليبي من انقاذ مهاجرين غير شرعيين من على شواطئ #مصراتة تقطعت بهم السبل بعد غرق قاربهم جراء سوء الأحوال الجوية، الأمر الذي تسبب أيضًا بغرق 15 مهاجرًا.

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