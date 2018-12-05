ليبياـالآن| تمكن عناصر الأمن ومتطوعين من الهلال الأحمر #الليبي من انقاذ مهاجر…

#ليبياـالآن| تمكن عناصر الأمن ومتطوعين من الهلال الأحمر #الليبي من انقاذ مهاجرين غير شرعيين من على شواطئ #مصراتة تقطعت بهم السبل بعد غرق قاربهم جراء سوء الأحوال الجوية، الأمر الذي تسبب أيضًا بغرق 15 مهاجرًا.