عاجل

#ليبياـالآن| #رويترز: عشرات الليبيين تظاهروا، أمس الثلاثاء، احتجاجًا على ضربة…

تم النشر منذُ 41 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| #رويترز: عشرات الليبيين تظاهروا، أمس الثلاثاء، احتجاجًا على ضربة جوية أمريكية على من يشتبه بأنهم أعضاء بتنظيم القاعدة في الصحراء الواقعة بجنوب غرب البلاد، متهمين #أفريكوم بأنها قتلت مدنيين أثناء توجيه الضربة، الأمر الذي تنفيه القوات #أفريكوم إذ تؤكد أن الضربة أدت إلى تدمير ثلاث مركبات تقّل عناصر من #القاعدة ولم تتسبب في مقتل أو إصابة أي مدني.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك