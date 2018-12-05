#ليبياـالآن| #رويترز: عشرات الليبيين تظاهروا، أمس الثلاثاء، احتجاجًا على ضربة جوية أمريكية على من يشتبه بأنهم أعضاء بتنظيم القاعدة في الصحراء الواقعة بجنوب غرب البلاد، متهمين #أفريكوم بأنها قتلت مدنيين أثناء توجيه الضربة، الأمر الذي تنفيه القوات #أفريكوم إذ تؤكد أن الضربة أدت إلى تدمير ثلاث مركبات تقّل عناصر من #القاعدة ولم تتسبب في مقتل أو إصابة أي مدني.