#ليبياـالآن| #رويترز: عشرات الليبيين تظاهروا، أمس الثلاثاء، احتجاجًا على ضربة جوية أمريكية على من يشتبه بأنهم أعضاء بتنظيم القاعدة في الصحراء الواقعة بجنوب غرب البلاد، متهمين #أفريكوم بأنها قتلت مدنيين أثناء توجيه الضربة، الأمر الذي تنفيه القوات #أفريكوم إذ تؤكد أن الضربة أدت إلى تدمير ثلاث مركبات تقّل عناصر من #القاعدة ولم تتسبب في مقتل أو إصابة أي مدني.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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