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#ليبياـالآن| المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة #الليبية المؤقتة تعلن حا…

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة #الليبية المؤقتة تعلن حالة الطوارئ القصوى تحسباً لأي ظروف طارئة ناجمة عن الأمطار الغزيرة.

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