ليبياـالآن| المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة #الليبية المؤقتة تعلن حا…

#ليبياـالآن| المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة #الليبية المؤقتة تعلن حالة الطوارئ القصوى تحسباً لأي ظروف طارئة ناجمة عن الأمطار الغزيرة.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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