ليبياـالآن|بسبب الأحوال الجوية السائدة وارتفاع أمواج البحر.. أغلقت المؤسسة الو…

#ليبياـالآن|بسبب الأحوال الجوية السائدة وارتفاع أمواج البحر.. أغلقت المؤسسة الوطنية للنفط عددًا من موانئ تصدير الخام.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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