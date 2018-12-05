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#ليبياـالآن|بسبب الأحوال الجوية السائدة وارتفاع أمواج البحر.. أغلقت المؤسسة الو…

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن|بسبب الأحوال الجوية السائدة وارتفاع أمواج البحر.. أغلقت المؤسسة الوطنية للنفط عددًا من موانئ تصدير الخام.

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قناة الان

قناة الان

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