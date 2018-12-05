عاجل

#ليبياـالآن| وكالة الأنباء #الإيطالية: المشير “خليفة حفتر” يصل العاصمة الإيطال…

تم النشر منذُ 24 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وكالة الأنباء #الإيطالية: المشير “خليفة حفتر” يصل العاصمة الإيطالية #روما للقاءالسفير الأمريكي لدى #تونس، مسؤول إدارة #واشنطن عن الملف الليبي كما من المقرر أن يلتقي وقت لاحق رئيس الوزراء الايطالي “جوزيبي كونتي”.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك