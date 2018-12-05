ليبياـالآن| وكالة الأنباء #الإيطالية: المشير “خليفة حفتر” يصل العاصمة الإيطال…

#ليبياـالآن| وكالة الأنباء #الإيطالية: المشير “خليفة حفتر” يصل العاصمة الإيطالية #روما للقاءالسفير الأمريكي لدى #تونس، مسؤول إدارة #واشنطن عن الملف الليبي كما من المقرر أن يلتقي وقت لاحق رئيس الوزراء الايطالي “جوزيبي كونتي”.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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