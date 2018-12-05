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#ليبياـالآن| رفعت مديرية أمن #بنغازي درجة التأهب القصوى جرّاء زيادة منسوب الس…

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| رفعت مديرية أمن #بنغازي درجة التأهب القصوى جرّاء زيادة منسوب السد الفرعي لوادي #القطارة، ما قد يؤدي إلى فتح بعض الصمامات لتخفيف الضغط، وعلى المواطنين القاطنين على أطراف الوادي أخذ الحيطة والحذر.

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