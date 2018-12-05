ليبياـالآن| رفعت مديرية أمن #بنغازي درجة التأهب القصوى جرّاء زيادة منسوب الس…

#ليبياـالآن| رفعت مديرية أمن #بنغازي درجة التأهب القصوى جرّاء زيادة منسوب السد الفرعي لوادي #القطارة، ما قد يؤدي إلى فتح بعض الصمامات لتخفيف الضغط، وعلى المواطنين القاطنين على أطراف الوادي أخذ الحيطة والحذر.
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