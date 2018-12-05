ليبياـالآن| أحبطت القوة العسكرية #الكفرة عملية جديدة لتهريب مهاجرين غير شرعيي…

#ليبياـالآن| أحبطت القوة العسكرية #الكفرة عملية جديدة لتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى #ليبيا عبر ثلاث آليات صحراوية.
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