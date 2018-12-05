ليبياـالآن| مجلة فورين أفير #الأميركية : هل #ليبيا مستعدة للسلام؟ اعتبرت ال…

#ليبياـالآن| مجلة فورين أفير #الأميركية : هل #ليبيا مستعدة للسلام؟

اعتبرت المجلة في مقال تحليلي للأوضاع في #ليبيا، أنه في ظل المنافسة الشديدة بين #إيطاليا و #فرنسا لإدارة الملف #الليبي، يجب على الولايات المتحدة التفكير في لعب دور أكثر حزمًا يضع حدًا للتدخلات الخارجية في #ليبيا.

واعتبرت المجلة أنه يمكن لوزارة الدفاع #الأمريكية #بنتاغون لعب دور جاد في توحيد الجيش الليبي وتدريبه.