ليبيا_الآن| تواصل إدارة توزيع طرابلس ودائرة الإنارة العامة، اليوم الأربعاء، حم…

#ليبيا_الآن| تواصل إدارة توزيع طرابلس ودائرة الإنارة العامة، اليوم الأربعاء، حملتها لصيانة أعمدة الإنارة، داخل نطاق بلدية #طرابلس المركز، بالتنسيق مع البلدية.
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