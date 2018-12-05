ليبيا_الآن| تواصل إدارة توزيع طرابلس ودائرة الإنارة العامة، اليوم الأربعاء، حم…

#ليبيا_الآن| تواصل إدارة توزيع طرابلس ودائرة الإنارة العامة، اليوم الأربعاء، حملتها لصيانة أعمدة الإنارة، داخل نطاق بلدية #طرابلس المركز، بالتنسيق مع البلدية.





