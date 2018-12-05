#ليبيا_الآن| باشرت بلدية #أبوسليم أعمال مشروع صيانة، وتعشيب المسطحات الخضراء، وطلاء الجدران علي طول طريق المطار، اليوم الأربعاء، بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.











