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#ليبيا_الآن| باشرت بلدية #أبوسليم أعمال مشروع صيانة، وتعشيب المسطحات الخضراء، …

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| باشرت بلدية #أبوسليم أعمال مشروع صيانة، وتعشيب المسطحات الخضراء، وطلاء الجدران علي طول طريق المطار، اليوم الأربعاء، بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.






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