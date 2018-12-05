ليبيا_الآن|بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأرب…

#ليبيا_الآن|بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، وعميد بلدية #بنغازي صقر بوجواري، أهمية فتح مكتب الأمم المتحدة في المدينة، ودعمها في مجال مكافحة الألغام، والأثر الإيجابي للإصلاحات الإقتصادية.
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