ليبيا_الآن|بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأرب…

#ليبيا_الآن|بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، وعميد بلدية #بنغازي صقر بوجواري، أهمية فتح مكتب الأمم المتحدة في المدينة، ودعمها في مجال مكافحة الألغام، والأثر الإيجابي للإصلاحات الإقتصادية.





