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#ليبيا_الآن|بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأرب…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن|بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، وعميد بلدية #بنغازي صقر بوجواري، أهمية فتح مكتب الأمم المتحدة في المدينة، ودعمها في مجال مكافحة الألغام، والأثر الإيجابي للإصلاحات الإقتصادية.



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