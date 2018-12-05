ليبيا_الآن| بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأر…

#ليبيا_الآن| بحثت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، ورئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين #ببنغازي فوزية الفرجاني، المستجدات بمجال الأعمال المستأنفة، والأستثمارات والأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال بليبيا، وأهمية الإصلاحات، وتوحيد المؤسسات الإقتصادية.
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