ليبيا_الآن| زار مندوب سفارة ساحل العاج داوودا دومبيا، اليوم الأربعاء، جهاز مكا…

#ليبيا_الآن| زار مندوب سفارة ساحل العاج داوودا دومبيا، اليوم الأربعاء، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، للإطلاع على أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من رعايا بلدهم.
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