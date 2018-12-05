ليبيا_الآن| زار مندوب سفارة ساحل العاج داوودا دومبيا، اليوم الأربعاء، جهاز مكا…

#ليبيا_الآن| زار مندوب سفارة ساحل العاج داوودا دومبيا، اليوم الأربعاء، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، للإطلاع على أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من رعايا بلدهم.