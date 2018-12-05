#ليبيا_الآن| أفتتح المجلس البلدي #صبراتة، اليوم الأربعاء، المركز الصحي صبراتة، والمعهد العالي للعلوم والتقنية صبراتة، ضمن خطة المجلس لتحسين الخدمات بالبلدية، بإشراف وزارة الحكم المحلي، حيث سيقوم أيضاً في المدة القادمة، بتجهيز المركز الصحي صبراتة.
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