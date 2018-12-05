عاجل

#ليبيا_الآن| أفتتح المجلس البلدي #صبراتة، اليوم الأربعاء، المركز الصحي صبراتة،…

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أفتتح المجلس البلدي #صبراتة، اليوم الأربعاء، المركز الصحي صبراتة، والمعهد العالي للعلوم والتقنية صبراتة، ضمن خطة المجلس لتحسين الخدمات بالبلدية، بإشراف وزارة الحكم المحلي، حيث سيقوم أيضاً في المدة القادمة، بتجهيز المركز الصحي صبراتة.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك