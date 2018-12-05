ليبيا_الآن| الإنتهاء من أعمال مشروع صيانة الطريق الرابط بين مدخل السبعة وحتى ج…

#ليبيا_الآن| الإنتهاء من أعمال مشروع صيانة الطريق الرابط بين مدخل السبعة وحتى جزيرة دوران السبعة بمدينة #زليتن، اليوم الأربعاء، لحل المختنقات بالبلدية، بإشراف المجلس البلدي زليتن.
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