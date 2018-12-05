#ليبيا_الآن| وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الصناعية مفتاح التجريبي، أمس الثلاثاء، إنشاء مكتب للهيئة ببلدية #زليتن، بإشراف ومتابعة المجلس البلدي زليتن على المناطق الصناعية الحكومية والخاصة بالبلدية، واستكمال مشروع المنطقة الصناعية #ماجر زليتن التابعة للهيئة.









