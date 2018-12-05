عاجل

#ليبيا_الآن| وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الصناعية مفتاح التجريبي…

تم النشر منذُ 20 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الصناعية مفتاح التجريبي، أمس الثلاثاء، إنشاء مكتب للهيئة ببلدية #زليتن، بإشراف ومتابعة المجلس البلدي زليتن على المناطق الصناعية الحكومية والخاصة بالبلدية، واستكمال مشروع المنطقة الصناعية #ماجر زليتن التابعة للهيئة.





عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك