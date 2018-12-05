#ليبيا_الآن| سلمت لجنة المشتريات بديوان بلدية #بنغازي، اليوم الأربعاء، الشركة العامة للمياه والصرف الصحى، معدات ومواد التشغيلية “إطارات، نضائد، وزيوت محركات، وزيوت هيدروليكي”، لتوفير الأحتياجات العاجلة للشركة، بتعليمات من رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى الصقر عمران بوجوارى.





