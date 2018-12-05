ليبيا_الآن| حمّل وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم، اليوم الأربعاء، إدا…

#ليبيا_الآن| حمّل وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم، اليوم الأربعاء، إدارة مستشفى #طرابلس المركزي، مسؤولية سوء الخدمات التي يقدمها قسم الإسعاف بالمستشفى؛ مؤكدًا أن الوزارة ستشكل لجنة للإشراف المباشر على تسيير القسم بعد إحالة المخالفين للتحقيق.
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
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