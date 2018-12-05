ليبيا_الآن| بحث مدير أمن #الجفارة ناصر إلطيف، اليوم الأربعاء، الوضع الأمني با…

#ليبيا_الآن| بحث مدير أمن #الجفارة ناصر إلطيف، اليوم الأربعاء، الوضع الأمني بالمنطقة، ومشاركة الأقسام بخطة المديرية الأمنية، واحترام المواطنين بالبوابات وعدم عرقلتهم أثناء المرور، وتطبيق منتسبى المديرية القانون بكل قوة لإظهار هيبة رجال الشرطة،وإظهار الصورة الحسنة لوزارة الداخلية.







