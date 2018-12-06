ليبيا_الآن | تتابع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #بنغازي أعمال صيانة الشب…

#ليبيا_الآن | تتابع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #بنغازي أعمال صيانة الشبكات والواحدة الحلقية المختصة بنقل مياه الإمطار ومياه الصرف الصحي معاً، لإعادة تشغيل المضخات في محطة الصرف الصحى في شارع دمشق بجوار نادي النجمة الرياضي، وفي جزيرة الجرات في منطقة السلماني، وإزالة مستنقعات المياه في حي سعدون.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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