#ليبيا_الآن | أقامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مكتب #زليتن ورشة عمل بعنوان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ودورهما في دعم الإقتصاد في مدرج الجامعة الأسمرية، لبحث مزايا الشراكة والصعوبات، والمشاكل القانونية التي تواجهها، وضروراتها ومتطلباتها، وآلية تحسين الاقتصاد في البلدية.
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