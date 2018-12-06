#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع آمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبد الله، ورئيس لجنة إرجاع السكان بشير الشقماني، وآمر القاطع الاول عبدالواحد الزرع، والناطق بإسم قوة حماية وتأمين سرت طه حديد، وفريق منظمة DCA لنزع الالغام، لمناقشة خطة عمل المنظمة خلال 2019،لإزالة الألغام ومخلفات الحرب في المدينة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#عاجل| السائح: يجب توعية المواطن الليبي بالتصويت على الدستور بنعم أو لا على قنا…
تم النشر منذُ 16 دقيقة
#عاجل| السائح: اخترنا 20 دولة لتمكين المواطنين بالخارج من التوصيت على الدستور و…
تم النشر منذُ 19 دقيقة
#ليبيا_الآن | شارك وكيل الشوؤن الفنية في وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق عبد…
تم النشر منذُ 27 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#عاجل| رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائج: نتوقع أن يستفتاء على الدستو…
تم النشر منذُ 27 دقيقة
أضف تعليقـك