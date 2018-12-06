#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع آمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبد الله، ورئيس لجنة إرجاع السكان بشير الشقماني، وآمر القاطع الاول عبدالواحد الزرع، والناطق بإسم قوة حماية وتأمين سرت طه حديد، وفريق منظمة DCA لنزع الالغام، لمناقشة خطة عمل المنظمة خلال 2019،لإزالة الألغام ومخلفات الحرب في المدينة.







