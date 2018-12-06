ليبيا_الآن | شارك وكيل الشوؤن الفنية في وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق عبد…

#ليبيا_الآن | شارك وكيل الشوؤن الفنية في وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق عبدالباري شنبارو في المؤتمر الدولي حول التنقل الحضري، والذي أقيم في مدينة شانلي أورفا في #تركيا، وتناول حوكمة قطاع المواصلات المحلية وآليات تمويله من خارج ميزانية الدولة، في اطار تفعيل دور البلديات ووضع استراتيجيات اللامركزية، وضمن برامج المدن الذكية.
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