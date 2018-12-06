ليبيا_الآن | وصل إلى مركز #بنغازي الطبي الطبيب الألماني الإستشاري في جراحة ال…

#ليبيا_الآن | وصل إلى مركز #بنغازي الطبي الطبيب الألماني الإستشاري في جراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة الدكتور إيفو باكا، لكشف وتشخيص الحالات التي تستدعي خروجها للعلاج، وإجراء عمليات جراحية.
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