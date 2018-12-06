ليبيا_الآن | أنهت الشركة المنفذة لمشروع صيانة الطريق الرابط بين مدخل السبعة، ح…

#ليبيا_الآن | أنهت الشركة المنفذة لمشروع صيانة الطريق الرابط بين مدخل السبعة، حتى جزيرة دوران السبعة في بلدية #زليتن، بطول 600 متر وعرض 8 متر، بعدمت استمر العمل لمدة خمسة أيام.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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