ليبيا_الآن | أنهت الشركة المنفذة لمشروع صيانة الطريق الرابط بين مدخل السبعة، ح…

#ليبيا_الآن | أنهت الشركة المنفذة لمشروع صيانة الطريق الرابط بين مدخل السبعة، حتى جزيرة دوران السبعة في بلدية #زليتن، بطول 600 متر وعرض 8 متر، بعدمت استمر العمل لمدة خمسة أيام.







