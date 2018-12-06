ليبيا_الآن | أعلن رئيس مؤسسة النفط الوطنية مصطفى صنع الله أن منظمة “أوبك” تشج…

#ليبيا_الآن | أعلن رئيس مؤسسة النفط الوطنية مصطفى صنع الله أن منظمة “أوبك” تشجع استقرار سوق النفط ولا ترغب في أي تقلبات، ولا تريد عرض أكثر من اللازم، أو نقص في الإمدادات” مؤكدًا بأن الهدف هو توازن السوق. وقال صنع الله: “لقد فقدنا الكثير من حجم إنتاج النفط خلال الأسبوع الماضي نتيجة الأحوال الجوية السيئة، حيث أغلقت 7 موانئ من أصل 8 موانئ (لتصدير النفط). وحجم الإنتاج الحالي نحو مليون برميل يوميًا”.
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