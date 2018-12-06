ليبيا_الآن | أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات عماد السائح أن الإست…

#ليبيا_الآن | أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات عماد السائح أن الإستفتاء على الدستور سيكون في منتصف يناير إلى أواخر فبراير، مشيراً الى أنه تم الإتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء، للتنسيق بين المؤسستين بشأن قانون الإستفتاء وآلية تنفيذه. وأضاف السائح أن المفوضية ملتزمة بتنفيذ قانون الإستفتاء على الدستور، منوهاً الى أنه يوجد غموض من بعض الأطراف السياسية فيما يتعلق بدعم المفوضية لتنفيذ القانون، مشددًا على أن المفوضية تحتاج إلى مبلغ 40 مليون د.ل. لتنفيذ الإستفتاء على الدستور. وتابع السائح قائلًا أن الترتيبات الأمنية من أهم شروط المفوضية للبدء في تنفيذ الإستفتاء، والمفوضية لن تخطو أية خطوة إلا بعد تأمين كافة المقرات والفروع، لافتاً إلى أن التحضيرات بدأت منذ استلام المفوضية للقانون.