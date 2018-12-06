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#ليبيا_الآن | أوقفت مديرية أمن #بنغازي مجموعة أشخاص أفارقة من دولة #غانا، يما…

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أوقفت مديرية أمن #بنغازي مجموعة أشخاص أفارقة من دولة #غانا، يمارسون أعمال السحر والشعوذة، في منزلٍ في منطقة البركة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة.




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