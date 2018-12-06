#ليبيا_الآن | إجتمع المشير خليفة حفتر مع رئيس مجلس وزراء #إيطاليا جوزيبي كونتي في قصر كيجيفي #روما، متابعةً لمؤتمر #باليرمو عن #ليبيا الذي انعقد في #صقلية شهر نوفمبر الماضي، وبحث دعم عمل المبعوث الأممي غسان سلامة في عملية إحلال الاستقرار في البلاد.
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