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#ليبيا_الآن | إجتمع المشير خليفة حفتر مع رئيس مجلس وزراء #إيطاليا جوزيبي كونتي…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع المشير خليفة حفتر مع رئيس مجلس وزراء #إيطاليا جوزيبي كونتي في قصر كيجيفي #روما، متابعةً لمؤتمر #باليرمو عن #ليبيا الذي انعقد في #صقلية شهر نوفمبر الماضي، وبحث دعم عمل المبعوث الأممي غسان سلامة في عملية إحلال الاستقرار في البلاد.

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