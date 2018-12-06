ليبياـالآن|”أحمد المسماري”، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة #الليبي…

#ليبياـالآن|”أحمد المسماري”، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة #الليبية: القيادة العامة تدعم إجراء انتخابات في الربيع القادم، و تنظيم المؤتمر الجامع المزمع عقده في يناير المقبل، بحسب خطة المبعوث الأممي إلى #ليبيا “غسان سلامة”، ونؤكد أن مخرجات أي مؤتمر ستكون إلزامية على عكس الملتقيات التي يتم الخروج منها بمجرد توصيات.