ليبيا_الآن | إجتمعت نائب المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو مع عضو ا…

#ليبيا_الآن | إجتمعت نائب المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو مع عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، حيث أبدت استعداد البعثة للاستجابة للحاجات العاجلة للمنطقة الجنوبية، مشددةً على ضرورة وضع حلول جذرية لملف الهجرة، مضيفةً أن البعثة ستبدأ بتنفيذ برنامج الشراكة الإستراتيجية مع #ليبيا، وخطة الاستجابة الإنسانية.