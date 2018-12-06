ليبيا_الآن | إجتمع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع وكيل وزارة الشؤون الإجتما…

#ليبيا_الآن | إجتمع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية في حكومة الوفاق محسن أبوسنينة، لبحث تهيئة الإمكانيات لتنفيذ منحة الزوجة والأبناء المقررة بالقانون رقم 27 لعام 2013، كما استعرضوا تقارير حصر أعداد الأسر الليبية المستفيدة من هذه المنحة والتي وصلت إلى 950 ألف أسرة.