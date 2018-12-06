ليبيا_الآن | أكد مدير حماية البعثات الدبلوماسية وسام بن جامع أن وزارة داخلية ح…

#ليبيا_الآن | أكد مدير حماية البعثات الدبلوماسية وسام بن جامع أن وزارة داخلية حكومة الوفاق وضعت ترتيبات لحماية المقار والسفارات والبعثات الدبلوماسية في #ليبيا، وذلك خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي ألن بوجيا، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني يشهد تحسنًا ملحوظًا.





