ليبيا_الآن | أكد مدير حماية البعثات الدبلوماسية وسام بن جامع أن وزارة داخلية ح…

#ليبيا_الآن | أكد مدير حماية البعثات الدبلوماسية وسام بن جامع أن وزارة داخلية حكومة الوفاق وضعت ترتيبات لحماية المقار والسفارات والبعثات الدبلوماسية في #ليبيا، وذلك خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي ألن بوجيا، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني يشهد تحسنًا ملحوظًا.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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