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#ليبيا_الآن | أكد مدير حماية البعثات الدبلوماسية وسام بن جامع أن وزارة داخلية ح…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أكد مدير حماية البعثات الدبلوماسية وسام بن جامع أن وزارة داخلية حكومة الوفاق وضعت ترتيبات لحماية المقار والسفارات والبعثات الدبلوماسية في #ليبيا، وذلك خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي ألن بوجيا، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني يشهد تحسنًا ملحوظًا.



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