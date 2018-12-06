ليبيا_الآن | شارك وفدٌ ليبي من وزارة داخلية حكومة الوفاق في أعمال الدورة 61 لل…

#ليبيا_الآن | شارك وفدٌ ليبي من وزارة داخلية حكومة الوفاق في أعمال الدورة 61 للجنة المخدرات، والتي انعقدت في مقر الأمم المتحدة في #فيينا، #النمسا. وناقشت الدورة الحالية للجنة التحضير للاجتماع الوزاري المعني بمكافحة المخدرات والمزمع عقده في مارس من العام المقبل.