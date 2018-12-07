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#ليبيا_الآن | أقام معهد التخطيط في مدينة #طرابلس، بالتعاون مع لجنة متابعة مشرو…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أقام معهد التخطيط في مدينة #طرابلس، بالتعاون مع لجنة متابعة مشروعات المجلس الرئاسي ورشة عمل بعنوان “أزمة القمامة في طرابلس الكبرى الأسباب والحلول”، بمشاركة 7 بلديات، وبحضور رئيس لجنة متابعة مشروعات العاصمة أحمد العرادي، ومدير معهد التخطيط الطاهر بالحسن.




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