ليبيا_الآن | أقام معهد التخطيط في مدينة #طرابلس، بالتعاون مع لجنة متابعة مشرو…

#ليبيا_الآن | أقام معهد التخطيط في مدينة #طرابلس، بالتعاون مع لجنة متابعة مشروعات المجلس الرئاسي ورشة عمل بعنوان “أزمة القمامة في طرابلس الكبرى الأسباب والحلول”، بمشاركة 7 بلديات، وبحضور رئيس لجنة متابعة مشروعات العاصمة أحمد العرادي، ومدير معهد التخطيط الطاهر بالحسن.







