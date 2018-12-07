#ليبيا_الآن | أنقذ عمّال شركة البناء والتشييد عائلة مقيمة في القرية السياحية في منطقة #قاريونس في بلدية #بنغازي من السيول، بعد تغيّر مسار مياه السيول التي سبّبتها الأمطار من مجرى وادى القطارة إلى القرية السياحية، جرّاء قيام بعض المواطنين بالبناء في مجرى وادى القطارة.













