#ليبيا_الآن | أنقذ عمّال شركة البناء والتشييد عائلة مقيمة في القرية السياحية في منطقة #قاريونس في بلدية #بنغازي من السيول، بعد تغيّر مسار مياه السيول التي سبّبتها الأمطار من مجرى وادى القطارة إلى القرية السياحية، جرّاء قيام بعض المواطنين بالبناء في مجرى وادى القطارة.
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