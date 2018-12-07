ليبيا_الآن | عُقد في ديوان بلدية #زليتن إجتماعًا تحضيريًا ضم عدد من أعضاء مجل…

#ليبيا_الآن | عُقد في ديوان بلدية #زليتن إجتماعًا تحضيريًا ضم عدد من أعضاء مجلس النواب وعمداء بلديات المنطقة الوسطى، لبحث التنمية المكانية ودعم بلديات المنطقة بما يتناسب مع إمكانياتها وإحتياجاتها، بالأخص مشاكل الطريق الساحلي وضرورة صيانته.
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