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#ليبيا_الآن | عُقد في ديوان بلدية #زليتن إجتماعًا تحضيريًا ضم عدد من أعضاء مجل…

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | عُقد في ديوان بلدية #زليتن إجتماعًا تحضيريًا ضم عدد من أعضاء مجلس النواب وعمداء بلديات المنطقة الوسطى، لبحث التنمية المكانية ودعم بلديات المنطقة بما يتناسب مع إمكانياتها وإحتياجاتها، بالأخص مشاكل الطريق الساحلي وضرورة صيانته.






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