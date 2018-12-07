#ليبيا_الآن | إستلم المجلس البلدي #سرت مضخة مياه سطحية بقوة 132kw، على أن يتم تركيبها في خزان الـ700، لحل مشكلة المياه بشكلٍ نهائي.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبياـالآن| #فيديو – #خاص| سعر صرف الدولار #الأمريكي أمام الدينار #الليبي،…
تم النشر منذُ 11 دقيقة
علاج ثوري يتيح تناول أي كمية من الطعام دون حصول زيادة في الوزن هل ستجربه؟ وبصراح…
تم النشر منذُ 36 دقيقة
#ليبياـالآن| تراجعت “شركة الخطوط الجوية #الأفريقية” عن قرار رفع أسعار التذاك…
تم النشر منذُ 41 دقيقة
#ليبياـالآن| حان الآن موعد صلاة #الجمعة في العاصمة #طرابلس. تقبل الله صلاتكم …
تم النشر منذُ 1 ساعة
أضف تعليقـك