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#ليبيا_الآن | إستلم المجلس البلدي #سرت مضخة مياه سطحية بقوة 132kw، على أن يتم …

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستلم المجلس البلدي #سرت مضخة مياه سطحية بقوة 132kw، على أن يتم تركيبها في خزان الـ700، لحل مشكلة المياه بشكلٍ نهائي.



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