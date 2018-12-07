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#ليبياـالآن| عودة العمل إلى مطار #بنينا الدولي بعد أسبوع من توقف الرحلات جراء …

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| عودة العمل إلى مطار #بنينا الدولي بعد أسبوع من توقف الرحلات جراء الأضرار التي أحدثتها السيول الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار.

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